Вторник, 26 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Среди лидеров ВЛ-ТБ/ДННЛ на выборах Сейма будет несколько нынешних депутатов

LETA
Райвис Дзинтарс | Фото: Evija Trifanova/LETA

Среди лидеров списков кандидатов национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) на выборах Сейма будет несколько нынешних депутатов.

Списки кандидатов еще предстоит утвердить, поэтому в них возможны изменения.

Предполагается, что в Видземе список кандидатов в депутаты от ВЛ-ТБ/ДННЛ возглавит председатель партии Райвис Дзинтарс, под вторым номером в него будет включена спикер Сейма Инара Мурниеце, под третьим - депутат Янис Домбрава, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

В Земгале под первым номером в список войдет депутат Эдвин Шноре, под вторым - Имант Парадниекс, в Курземе - соответственно зампредседателя Талсинской краевой думы Илзе Индриксоне и депутат Янина Курсите-Пакуле, в Риге - министр культуры Даце Мелбарде и депутат Рихард Колс, в Латгале - ректор Резекненской технологической академии Эдмунд Тейрумниекс и депутат Инесе Лайзане.

0 Комментарии