Кучинскис: такого «черного» предвыборного периода в истории Латвии еще не было

Такого «черного» предвыборного периода, каким он будет в этом году, Латвия еще никогда не переживала, заявил премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) сегодня в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд».

Нынешний год выборов будет примечателен использованием многих новых приемов, чтобы повлиять на умы жителей Латвии. Поэтому столь черного предвыборного периода в истории Латвии еще не было, считает он.

На вопрос о том, появилась ли какая-то новая информация об организованной кампании против министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК), премьер ответил, что ничего нового нет.

Как сообщалось, ранее Кучинскис заявил телеканалу LNT, что в последние недели против Рейзниеце-Озолы развернута организованная кампания.