«Нас использовали!»: Редакция журнала Ieva выступила против выдвинутого «Согласием» Спрогиса

Редакция одного из самых популярных женских журналов Латвии Ieva выступила с заявлением о том, что выдвинутый кандидат на пост президента Латвии от партии «Согласие» Петерис Спрогис использовал издание в качестве платформы для политической рекламы. В интервью журналу Спрогис ввел в заблуждение о своем статусе: его пригласили обсудить планируемый отказ от должности епископа Латвийского союза баптистских общин, а он утаил, чем займется в дальнейшем, сказав, что не знает, возмущена редакция журнала Ieva.

Редакция считает, что издание пало жертвой и неосознанно опубликовало материал, который в контексте следующих событий выглядит как предвыборная реклама.

На интервью Спрогиса пригласили из-за того, что он сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в качестве епископа Латвийского союза баптистских общин. На вопрос о будущем Спрогис ответил, что не знает, чем займется. Это есть в интервью.

И как гром среди ясного неба пришло сообщение о выдвижении Спрогиса от партии «Согласие» на должность президента Латвии. К тому же это случилось в тот момент, когда конкретный выпуск еще был в продаже, ошеломлены в редакции.

Теперь изданию неприятно слышать о своей ангажированности и хорошей рекламе для «Согласия».

В своем профиле на Facebook редакция принесла извинения читательницам, отметив, что «Согласие» и Спрогис использовали самый читаемый журнал в Латвии для достижения собственных целей.

О сложившейся ситуации журнал сообщит и в KNAB.

С 1997 года журнал Ieva издает издательство Žurnāls Santa.

Как сообщалось ранее, партия «Согласие» утвердила Петериса Спрогиса в качестве кандидата на президентский пост.