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Епископ Спрогис отказался участвовать в выборах от «Согласия»

LETA
Бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис | Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис сегодня, 27 июня, сообщил в соцсети, что он отозвал свое участие в выборах в 13-й Сейм и не будет кандидатом на пост президента от партии «Согласие».

«Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 45 лет. Это время раздумий и вопросов», - написал Спрогис в Facebook.

Как сообщалось ранее, партия «Согласие» утвердила Петериса Спрогиса в качестве кандидата на президентский пост. Предполагалось, что Спрогис может возглавить список кандидатов в депутаты от «Согласия» в Видземе, а Домбровский - в Риге.

Получить комментарий Спрогиса агентству LETA не удалось. Заместитель председателя «Согласия» Янис Урбанович был очень удивлен такой новостью и сообщил, что ранее ему ничего не было известно о решении Спрогиса.

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