Чем дальше займется бывший епископ Спрогис, отказавшийся представлять «Согласие» на выборах?

Годиньш отметил, что согласно сложившемуся порядку будущие перспективы для Спрогиса - это вопрос нескольких месяцев, в течение которых в ходе бесед может вырисоваться, чем по факту займется бывший епископ - будет ли это служба священника или другое служение союзу общин.

Сейчас Спрогису предоставят возможность передохнуть после обязанностей епископа. Годиньш подчеркнул, что решение не вопрос «пары часов», это более продолжительного времени.

На вопрос о последних событиях, когда Спрогис заявил, что идет в политику, а потом отказался от этой затеи, Годиньш высказался нейтрально -

Спрогис себя хорошо зарекомендовал в союзе общин, выдвигая и реализуя те цели, которые изначально казались нереальными и невозможными.

Поэтому представители общин с благодарностью смотрят на реализованное Спрогисом как в союзе, так и в приходе Матея.

Если Спрогис и выступил с чем-то неожиданным в публичной сфере, то это точно не гонка за властью или деньгами. Годиньш призвал СМИ «не копаться» в том, чем дальше займется бывший епископ и позволить ему отметить день рождение.

Напомним, в среду 27 июня, в день своего 45-летия, бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис отозвал свое участие в выборах Сейма, а также отказался быть кандидатом в президенты от «Согласия».

Ранее партия «Согласие» утвердила Спрогиса первым номером в кандидатском списке в Видземе и кандидатом партии в президенты 18 июня.