1 из 100: депутат - спринтер Силвия Шимфа, которая не умеет заполнять декларацию должностного лица

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Силвия Шимфа от партии «Латвийское объединение регионов» (ЛОР). Тут следует отметить, что в Сейм нынешнего созыва Шимфа попала от другого политического объединения, а именно от партии Ингуны Судрабы No sirds Latvijai (NSL). Однако, в декабре 2017 года дальновидная Шимфа заявила: «Чтобы сегодня реализовать идеи в политике, нужен спринт, а не марафон. NSL как политическая сила больше настроена на марафон, а мое мнение отличается».

Депутат пенсионного возраста Шимфа, журналист по образованию, очень деятельна в Сейме - она участвует в огромном количестве комиссий и подкомиссий главного законодательного органа страны.

Видимо, личным примером она показывает важность выполнения социальных обязанностей и выступает против «разбазаривания» денег налогоплательщиков на безусловные пособия. При этом сама депутат декларацию должностного лица по налогам правильно подать не в силах.

К вопросам команды TVNET Силвия Шимфа отнеслась рассудительно.

Мы спросили, насколько уменьшилось количество жителей Латвии в 2017 году в результате международной миграции (то есть сколько народа уехало из Латвии)?

На что получили ответ, вдвое превышающий реальные цифры, а именно 15 000 вместо 7 800 человек.

И это с отсылкой, что депутат как раз «недавно смотрела эти показатели».

Следующим был вопрос о размере семейного пособия за третьего ребенка, на который Шимфа дала практически правильный ответ, что это 108 евро (в действительности 102,42 евро).

Заключительным стал вопрос о стоимости проезда на автобусе из Риги в Лиепаю. Депутат призналась, что в Лиепаю ездит на машине, но она знает, сколько стоит добраться до Даугавпилса на автобусе - это около 10 евро (в действительности 8,55 - 9,95 евро).

Переходя к личным заслугам в качестве депутата,

Шимфа акцентировала, что политики выполняют коллективную работу и никто из них не может сказать, что это его личная заслуга.

Из своих достижений Шимфа назвала законопроект о психологах, который не могли принять 10 лет, а она добилась его принятия. Также депутат вела активную деятельность против подписания Стамбульской конвенции и ей удалось отложить ликвидацию школ-интернатов и конкретного детдома, что стало бы на тот момент безрассудным шагом.