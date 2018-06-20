1 из 100: депутат Юрис Вилюмс - один из рекордсменов по дебатам и компенсациям в Сейме

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Юрис Вилюмс от партии «Латвийское объединение регионов» (ЛОР).

Молодой политик, перебежчик из развалившейся «Партии реформ Затлерса» в такую же не до конца окрепшую политическую силу «Латвийское объединение регионов», Юрис Вилюмс частенько мелькает среди самых активных участников дебатов в Сейме. За этот созыв он выступил почти рекордное количество раз, а именно 171.

Еще один рекорд он бьет и по компенсациям, запросив более 30 000 евро за созыв. Это ощутимо больше среднего показателя коллег по Сейму.

К вопросам от команды TVNET Вилюмс выглядет даже подготовленным.

Отвечая на вопрос о количестве жителей в начале этого года, депутат корректно ответил, что это 1,9 миллионов человек с хвостиком (в действительности 1 934 000 человек).

На вопрос о минимальной зарплате с этого года, Вилюмс уверенно заявил, что это 420 евро (вместо принятых 430 евро).

Говоря о том, сколько жителей Латвии считают, что стране угрожает международный терроризм, Вилюмс акцентировал, что этого он не знает, но по всем опросам выглядит, что именно говорящие на латгальском языке больше остальных готовы взять в руки оружие и защитить Латвию от нападения врагов (правильный ответ - 25%).

Следует отметить, что сам Вилюмс убежденный латгалец, даже свой твиттер он усердно ведет на латгальском языке.

Ka breivs vokors, tod kai ta nanūīsi iz… https://t.co/Zzk0UOKjLu— Juris Viļums (@jureits) June 20, 2018

О своих достижениях Вилюмс говорит без стеснений, горделиво сообщая, что он самый активный участник дебатов от фракции ЛОР и каждый год он попадает в пятерку самых активных участников дебатов в Сейме.

«В конце концов, это главная задача депутата - высказывать мнение своих избирателей», - подчеркнул Вилюмс. Подробнее в видео интервью TVNET.