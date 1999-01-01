Мамыкин решил баллотироваться в Сейм. Не по списку «Согласия»

«Я принял очень непростое во всех смыслах для себя решение. Да, я буду баллотироваться в Сейм Латвии на этих выборах 6 октября. Буду участвовать в выборах лично», - написал политик и депутат Европарламента Андрей Мамыкин на свой страничке в Facebook.

"Я готов и к кампании очернения как со стороны верхушки партии «Согласие», и к давлению, и к тому негативу, который неизбежно выльется на плечи моей семьи. Но я своего решения не изменю.

Благодарю «Русский союз Латвии» за то, что сегодня было принято решение включить меня в лидеры предвыборного списка по рижскому избирательному списку", - написал Мамыкин.

Напомним, что Мамыкин - депутат Европейского парламента с 2014 года, избран по списку партии Согласие. Его полноочия истекают только в 2019 году. Когда именно политик собирается сложить мандат депутата ЕП и вступить в предывыборную гонку в Сейм Латвии, Мамыкин обещал рассказать в понедельник, 2 июля, на пресс-конференции.

РАнее, в пятницу 29 июня, стало известно, что Конституционный суд (КС) признал соответствующей Конституции норму закона о выборах в Сейм, которая запрещает баллотироваться в парламент лицам, участвующим после 13 января 1991 года в определенных советских организациях (Коммунистическая партия, Интерфронт и другие).

В марте этого года Жданок сложила мандат депутата Европарламента, заявив, что намерена баллотироваться в Сейм. Жданок оставалась членом компартии после 13 января 1991 года, что запрещает ей баллотироваться в парламент. Такие же ограничения предусматривает и закон о выборах в самоуправления, поэтому Жданок в 1999 году решением суда утратила мандат депутата Рижской думы.

Как только стало известно, что Жданок не сможет участвовать в выборах, политологи заговорили о том, что Русскому союзу Латвии надо искать нового лидера, чтобы пройти в Сейм. В числе возможных кандидатов упоминалась фамилия Мамыкина.