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Латвия согласились принимать мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию

LETA/DPA
Канцлер Германии Ангела Меркель | Фото: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA.

Такое соглашение достигнуто с Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, Швецией, Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом, Нидерландами и Португалией.

В письме лидерам коалиционных партий Меркель указывает, что

тех ищущих убежища, которые ранее были зарегистрированы в одной из других стран ЕС, необходимо будет доставлять в базовые центры, которые будут размещены у границ Германии,

для проведения процедуры оценки мигрантов.

Как сообщалось, в ночь на пятницу на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение по вопросам миграции. Соглашение предусматривает, что страны ЕС по принципу добровольности создадут центры, где будут рассматриваться просьбы мигрантов о предоставлении убежища. Те мигранты, которые будут отвечать критериям предоставления убежища, будут отправлены в страны ЕС, готовые принять их добровольно.

Также лидеры ЕС договорились обсудить возможность рассмотрения просьб мигрантов о предоставлении убежища еще до того, как они достигли ЕС.

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