Жданок все-таки возглавит список РСЛ в Видземе

Татьяна Жданок возглавит список Русского союза Латвии (РСЛ) во Видземскому избирательному округу. Опубликованное накануне решение Конституционного суда предоставило партии эту возможность, поскольку не содержало в себе категорического запрета. Однако окончательно вопрос о том, останется ли имя Татьяны Жданок в избирательном бюллетене, будет решать Центральная избирательная комиссия. Об этом соощает РСЛ.
Правление партии Русский союз Латвии утвердило лидеров своих региональных списков для участия в выборах Сейма, которые состоятся 6 октября этого года.
В Рижском избирательном округе список РСЛ возглавит депутат Европарламента Андрей Мамыкин.
Он же становится кандидатом партии на должность премьер-министра.
Андрей Мамыкин: «Это решение далось мне непросто. Благодарю партию Русский союз Латвии за оказанное доверие, а всех моих сторонников - за поддержку в этом решении. Я буду лично участвовать в выборах потому, что не могу оставаться в стороне в момент, когда решается судьба не только русских школ, но и будущего страны».
Татьяна Жданок возглавит список Русского союза Латвии во Видземскому избирательному округу.
Лидером списка РСЛ в Земгальском избирательном округе станет депутат самоуправления Айзкарукле – Людмила Ушакова. В списке Латгальского округа первым номером идет Евгения Крюкова, которая получила известность после выступления на Вселатвийском родительском собрании. В Курземском округе партийный список возглавит Элита Косака – юрист и известный в Лиепае общественный деятель.
Кроме того, партия утвердила порядок расположения кандидатов в депутаты в Рижском избирательном округе.
Лидирующая десятка выглядит так:
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Андрей Мамыкин
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Ирина Бобкова (Сморыго)
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Александр Кузьмин
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Александр Филей
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Яков Плинер
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Владимир Бузаев
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Наталия Елкина
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Александр Гамалеев
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Дмитрий Шандыбин
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Олег Сысолятин
Лидирующая десятка рижского списка Русского союза Латвии представляет из себя сплав «старой гвардии» и «нового призыва».