Жданок все-таки возглавит список РСЛ в Видземе

Татьяна Жданок возглавит список Русского союза Латвии (РСЛ) во Видземскому избирательному округу. Опубликованное накануне решение Конституционного суда предоставило партии эту возможность, поскольку не содержало в себе категорического запрета. Однако окончательно вопрос о том, останется ли имя Татьяны Жданок в избирательном бюллетене, будет решать Центральная избирательная комиссия. Об этом соощает РСЛ.

Правление партии Русский союз Латвии утвердило лидеров своих региональных списков для участия в выборах Сейма, которые состоятся 6 октября этого года.

В Рижском избирательном округе список РСЛ возглавит депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Он же становится кандидатом партии на должность премьер-министра.

Андрей Мамыкин: «Это решение далось мне непросто. Благодарю партию Русский союз Латвии за оказанное доверие, а всех моих сторонников - за поддержку в этом решении. Я буду лично участвовать в выборах потому, что не могу оставаться в стороне в момент, когда решается судьба не только русских школ, но и будущего страны».

Татьяна Жданок возглавит список Русского союза Латвии во Видземскому избирательному округу.

Лидером списка РСЛ в Земгальском избирательном округе станет депутат самоуправления Айзкарукле – Людмила Ушакова. В списке Латгальского округа первым номером идет Евгения Крюкова, которая получила известность после выступления на Вселатвийском родительском собрании. В Курземском округе партийный список возглавит Элита Косака – юрист и известный в Лиепае общественный деятель.

Кроме того, партия утвердила порядок расположения кандидатов в депутаты в Рижском избирательном округе.

Лидирующая десятка выглядит так:

Андрей Мамыкин Ирина Бобкова (Сморыго) Александр Кузьмин Александр Филей Яков Плинер Владимир Бузаев Наталия Елкина Александр Гамалеев Дмитрий Шандыбин Олег Сысолятин

Лидирующая десятка рижского списка Русского союза Латвии представляет из себя сплав «старой гвардии» и «нового призыва».