РСЛ все-таки выдвинет Жданок лидером списка в Видземском избирательном округе

Русский союз Латвии (РСЛ) все-таки выдвинет своего лидера Татьяну Жданок первым номером списка кандидатов на выборах Сейма в Видземском избирательном округе, сообщили агентству ЛETA в РСЛ.

Несмотря на то, что Конституционный суд (КС) признал соответствующей Конституции Латвии норму закона о выборах в Сейм, которая запрещает баллотироваться в парламент лицам, участвовавшим после 13 января 1991 года в определенных советских организациях (Коммунистическая партия, Интерфронт и другие), он также подчеркнул, что в закон включен механизм, позволяющий рассматривать каждый случай индивидуально, чтобы убедиться, распространяется ли этот запрет на конкретное лицо.

Как подчеркивает РСЛ, в постановление КС не включен «категорический запрет», поэтому оставить ли кандидатуру Жданок в списке кандидатов в депутаты Сейма, предстоит решить Центральной избирательной комиссии.

Лидером списка РСЛ в Рижском избирательном округе будет европарламентарий Андрей Мамыкин, в Земгальском - депутат Айзкраукльской краевой думы Людмила Ушакова, в Латгальском - член правления РСЛ Евгения Крюкова, в Курземском - Элита Косака.

Вторым номером списка РСЛ в Риге будет Ирина Бобкова, далее следуют Александр Кузмин, Александр Филей, Яков Плинер, Владимир Бузаев, Наталия Елкина, Александр Гамалеев, Дмитрий Шандыбин и Дмитрий Сысолятин.

Как сообщалось, КС признал соответствующей Конституции норму закона о выборах в Сейм, которая запрещает баллотироваться в парламент лицам, участвовавшим после 13 января 1991 года в определенных советских организациях (Коммунистическая партия, Интерфронт и другие).

Дело было возбуждено по жалобе лидера РСЛ Татьяны Жданок.

КС признал данную норму одним из инструментов самозащиты демократии, при помощи которых демократическое государство защищает свои конституционные органы и органы безопасности от лиц, которые своими действиями угрожают независимости Латвии и принципам демократического правового государства.

Демократическое государство вправе требовать, чтобы лица, занимающие государственные должности, были бы лояльны к государству и конституционным принципам его устройства.

Вопрос о том, по-прежнему ли оспариваемое ограничение в правах имеет легитимную цель, КС рассматривал с точки зрения нынешней степени развития демократии. Суд пришел к выводу, что цель ограничения состоит в том, чтобы лицо, все еще угрожающее своими действиями независимости и демократическому устройству Латвии, не могло баллотироваться в Сейм. Следовательно, цель ограничения легитимна - защита демократического государственного устройства.

Суд указал, что оспариваемая норма направлена не против плюрализма идей в Латвии или политических взглядов определенного лица, а против такого лица, которое своими действиям угрожало и все еще угрожает независимости Латвии и демократии. Данная норма не запрещает лицу, против которого она направлена, активно работать в политических партиях и общественных организациях.

В марте этого года Жданок сложила мандат депутата Европарламента, заявив, что намерена баллотироваться в Сейм.

Жданок оставалась членом компартии после 13 января 1991 года, что запрещает ей баллотироваться в парламент. Такие же ограничения предусматривает и закон о выборах в самоуправления, поэтому Жданок в 1999 году решением суда утратила мандат депутата Рижской думы.

Тогда она обратилась в КС, который в 2000 году признал, что ограничения избирательного права не могут быть бессрочными и должны регулярно пересматриваться. Жданок обжаловала решение КС и запрет быть избранной в Сейм в Европейском суде по права человека (ЕСПЧ), который принял решение в пользу Жданок. Латвия обжаловала это решение в Большой палате суда, который в 2006 году принял решение в пользу государства.