Мурниеце: «Согласие» меняет свою стратегию на выборах и призывает «работать латышами»

Оппозиционная партия «Согласие» перед выборами в Сейм существенно меняет свою стратегию и, чтобы собрать голоса латышей, призывает «работать латышами», заявила сегодня спикер Сейма Инара Мурниеце на конференции «Латыши в мире - принадлежны к Латвии. Сохранение и развитие традиции Праздника песни и танца».

Она подчеркнула, что латышскость является «кодом души» и становится особенно важной именно сейчас, потому что «у нас не только праздник песни столетия, но и выборы столетия, о чем нужно серьезно подумать».

Политик призвала латышей за границей и в Латвии, хранителей традиций Праздника песни, вдохновлять других и разъяснять значение выборов, так как к их мнению прислушиваются.

«Все решения о языке и культуре являются политическими решениями, к тому же определяющими для существования и будущего нашего государства. Решения, принятые в правительстве и Сейме, идут от народа», - заявила спикер.

Она считает новую тактику «Согласия» проявлением гибридной войны. Людей призывают «работать латышами» и быть «принцами на белом коне». «Но не будет ли так, что после выборов они поймут, что были в роли коня, а не принца?» - заявила Мурниеце.

Она призвала всех быть мудрыми и разъяснять предвыборную кампанию, добавив, что сейчас очень важно удержать действующий политический курс на сотрудничество с ЕС и НАТО в политике безопасности.