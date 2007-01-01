Вейонис, Кучинскис, Ринкевич и Мурниеце встретятся с делегацией Конгресса США

С 1 по 3 июля в Латвии находится делегация Конгресса США под руководством сенатора Джефа Флейка. Делегация прибыла в Латвию в рамках регионального визита, во время которой делегация посетит в том числе Швецию, Данию и Финляндию.

В Латвии представители Конгресса встретятся с президентом Раймондом Вейонисом, премьер министром Марисом Кучинским, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Инарой Мурниеце, представителями Министерства обороны и Центра стратегической коммуникации НАТО, а также посетят военную базу в Адажи.

В составе делегации в Латвию прибыл сенатор Боб Коркер, сенатор Том Удел, сенатор Крис Кунс и конгрессмен Эд Ройс.

Сенатор Джеф Флейк был избран в Сенат в 2013 году от Аризоны. Он работает в комитетах по энергетике, природных ресурсам, иностранным делам и юстиции. Сенатор Боб Коркер был избран в Сенат в 2007 году от Теннесси. Он является председателем комитета по иностранным делам, работает в комитетах по банковским вопросам, вопросам жилья и городского управления, в комитете по бюджету. Сенатор Том Удал был избран в Сенат в 2009 году от Нью-Мексико. Он работает в комитете по иностранным делам и по планированию бюджета.

Сенатор Крис Кунс был избран в Сенат в 2010 году от Делавэра. Он работает в комитете по иностранным делам и по планированию бюджета. Конгрессмен Эд Ройс был избран в Конгресс в 1993 году от Калифорнии. Он является председателем комитета по иностранным делам, работает в комитете по финансовым услугам.