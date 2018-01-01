1 из 100: депутат Гунар Кутрис, «переобувшийся» в Сейме

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Гунар Кутрис, избранный от партии No sirds Latvijai, но будучи уже в Сейме «поменявший обувку» в пользу «Союза «зеленых» и крестьян» (СЗК).

Юрист 58 лет Кутрис был одним из лидеров «партии Судрабы», однако на данный момент сообщается, что стартовать на выборах он намеревается уже от списка «Союза «зеленых» и крестьян».

Возможно, неплохое приобретение для последних - репутация у вице-спикера Сейма Кутриса незапятнанная, к тому же он очень «выгодный» народный избранник - лишь немногие депутаты могут похвастаться «0» в разделе компенсации, а он может.

Улыбчивый Кутрис заинтересованно отвечал на вопросы команды TVNET, правда, как правило, невпопад.

По его мнению, размер пособия за четвертого и последующего ребенка в Латвии составляет порядка 300 - 400 евро, при том, что на самом деле эта цифра практически в десять раз меньше (после недавнего повышения она составляет 50,07 евро).

Зато Кутрис знает количество населения Латвии на начало этого года, его ответ - меньше 2 миллионов человек, точнее 1,9 миллионов, что близко к истине - если быть совсем точными, в начале этого года в Латвии проживали 1 934 000 человек.

Депутат затруднялся с ответом о том, растет ли экспорт Латвии. Он склонился к ответу, что нет. Спешим обрадовать, что растет, как минимум на 9%, если верить актуальным данным.

Как любитель уголовных процессов, Кутрис в целом гордится возглавляемой им подкомиссией по политике уголовного права, а также всячески поддерживает народно избранного президента. Подробнее на видео!