Члены Латгальской партии сами решат, по какому списку идти в Сейм

Правление Латгальской партии разрешило членам партии самим выбирать, по какому списку баллотироваться на выборах в Сейм 13-го созыва, сообщил агентству ЛETA председатель правления партии Алдис Адамович.

Такое решение правление партии приняло, обсудив намерение Янины Курсите не баллотироваться на предстоящих выборах Сейма по списку «Нового Единства». Сам Адамович проголосовал против этого решения.

Курсите рассматривает возможность баллотироваться в Сейм по списку объединения «»Для развития«/За!».

Как сообщалось, вчера председатель правления объединения «Новое Единство» Кришьянис Кариньш и председатель правления Латгальской партии Алдис Адамович подписали договор о совместном участии партий в выборах Сейма.

Соглашение с «Новым Единством» предусматривает, что Латгальская партия сможет делегировать кандидата в депутаты, который будет баллотироваться под первым номером в Латгале. Таким образом, лидером списка «Нового Единства» в этом регионе могут стать Адамович или Янис Лачплесис.

Теперь к совместному старту на парламентских выборах в составе объединения «Новое Единство» готовятся уже шесть партий: «Единство», «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Тукумсскому городу и краю», Екабпилсская партия и Латгальская партия.