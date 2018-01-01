1 из 100: Мартиньш Шицс, который хотел бы обнародовать скандальные «разговоры олигархов»

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Мартиньш Шицс от партии «Латвийское объединение регионов» (ЛОР).

Врач по образованию, а в прошлом заместитель директора Службы неотложной медицинской помощи Мартиньш Шицс, получивший широкую известность из-за дела об обнародовании имен погибших в золитудской трагедии, в политику пришел в составе Партии реформ Затлерса. В нынешнем Сейме он представляет ЛОР, подробнее в инфографике TVNET.

К вопросам TVNET Шицс отнесся рассудительно, видимо, сказывается огромный опыт работы со СМИ на прошлой должности.

Шицс корректно ответил, что расходы госбюджета в 2018 году близки к 10 миллиардам (точная цифра 8 954 188 268 евро). Об активности избирателей на выборах в 12 Сейм он прокомментировал, что она составила более 50% (правильно - 58,85%).

Переходя к вопросу о том, сколько людей покинули Латвию в 2017 году,

политик символично отметил, что каждый год с карты Латвии пропадает по городу, сравнимому с Валмиерой или Цесисом

(если быть точными, в прошлом году из Латвии уехали 7800 человек).

Переходя к своим достижениям, Шицс рассказал, что гордится заботой о работниках неотложной помощи, участниках баррикад и чернобыльцах, а также сниженным НДС на здоровую пищу.

Помимо этого много внимания Шицс уделял безопасности данных, той самой пресловутой директиве, а также он известен своей активной позицией в двух парламентских комиссиях - по «трагедии в Золитуде» и «делам олигархов». В последней он выступает за обнародование нашумевших разговоров. Подробнее в видео!