«Новое Единство» объявило лидеров своих списков. Абу Мери снова отличился

Председатель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери на выборах Сейма будет последним номером списка «Нового Единства» в Видземе.

Сегодня на пресс-конференции «Новое Единство» объявило лидеров своих списков.

Первым номером списка в Риге будет министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в Курземе - председатель «Единства», министр экономики Арвил Ашераденс, в Земгале - министр благосостояния Янис Рейрс, в Видземе - депутат Сейма Инесе Либиня-Эгнере, в Латгале - председатель правления Латгальской партии, депутат Сейма Алдис Адамович.

Кандидатом «Нового Единства» на пост премьера заявлен Кришьянис Кариньш.

Ранее предполагалось, что Хосам Абу Мери возглавит список «Нового Единства» в Видземском избирательном округе.

Сегодня он сказал журналистам, что будет последним номером в списке, чтобы показать, что важны все номера списка.

Как сообщалось, к совместному старту на парламентских выборах в составе объединения «Новое Единство» готовятся шесть партий: «Единство», «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Тукумсскому городу и краю», Екабпилсская партия и Латгальская партия.