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«Единство» хочет заполучить Министерство юстиции

LETA
Инесе Либиня-Эгнере | Фото: Felicija Vērzemniece/TVNET

«Новое Единство» при формировании правительства после выборов в Сейм планирует претендовать на руководство Министерством юстиции, и кандидатом на должность министра юстиции является Инесе Либиня-Эгнере.

Сегодня на пресс-конференции она сказала, что должность министра юстиции не должна длительно оставаться в руках одной партии.

Остальных кандидатов в министры «Новое Единство» пока не назвало. Кандидатом в премьеры является депутат Европарламента Кришьянис Кариньш, который сам на выборах не баллотируется.

«Новое Единство» представило также программу «для развития Латвии», в которой говорится, что власть закона является одним из приоритетов партии.

Предлагается избирать президента Латвии открытым голосованием, публиковать материалы общественно важных уголовных процессов, обнародовать архивы КГБ, ограничить срок судебного рассмотрения дел двумя годами, обеспечить достаточные ресурсы для расследования отмывания денег.

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