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Рейзниеце-Озола: нового главу СГД должно назначить новое правительство

LETA
Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола | Фото: Ieva Leiniša/LETA

Решение о назначении нового гендиректора Службы государственных доходов (СГД) должно принять уже новое правительство после парламентских выборов, сказала в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она сообщила, что в настоящее время Государственная канцелярия продолжает поиски компании по отбору персонала, в сотрудничестве с которой будут пересмотрены критерии конкурса на должность руководителя СГД. Новый конкурс может быть объявлен в конце июля, при этом планируется установить достаточно длительный срок подачи заявок.

Как считает Рейзниеце-Озола, решение об утверждении нового руководителя СГД следует принять уже новому правительству, чтобы кого-то из кандидатов перед выборами «не уничтожили ради спортивных целей».

Как сообщалось, по итогам предыдущего конкурса на должность гендиректора СГД был выдвинут Марис Скуиньш, но он снял свою кандидатуру из-за подозрений в связи со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.

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