Ушаков не будет баллотироваться на предстоящих выборах

Мэр Риги и лидер партии «Согласие» Нил Ушаков не будет баллотироваться ни на предстоящих осенью выборах в Сейм, ни на выборах Европарламента в будущем году.

В передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ Ушаков заявил, что это его решение, и он еще планирует поработать в Риге.

Ушаков рассказал, что в настоящее время кандидатские списки «Согласия» готовы на 85%.

Он не стал комментировать решение епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса снять свою кандидатуру на выборах.

Спрогис был первым номером в списке «Согласия» в Видземе и кандидатом партии в президенты.

По словам Ушакова, скорее всего, первым номером в Видземе будет кто-то, кто до сих пор занимал более низкую позицию.

Возможного кандидата в президенты от «Согласия» Ушаков не назвал.