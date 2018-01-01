1 из 100: депутат Сейма Инесис Бокис, который не отличает брутто и нетто зарплату

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Инесис Бокис, в 12 Сейм избранный от партии «Единство», но в начале этого года покинувший ее.

Бывший мэр Валмиеры, инженер лесного хозяйства 66 лет отроду Инесис Бокис сейчас официально находится в статусе не принадлежащего к фракциям депутата. Однако, прозвучало, что после официального выхода из фракции «Единства» он готов сотрудничать с фракцией Союза «зеленых» и крестьян. От этой же партии он планирует стартовать и на выборах в Сейм будущего созыва.

Стоит отметить, что Бокис крайне скромно выступает на трибунах Сейма, зато совсем нескромно запрашивает компенсации.

Подробнее в инфографике TVNET.

От вопросов команды TVNET депутат порядком нервничает. Возможно, поэтому Бокис думает, что средняя зарплата нетто для полицейского - это та, что на бумаге...

Мы подсказываем, что это та, что на руки, и получаем ответ, что в таком случае она составляет 700 евро (совсем точный ответ 742 евро).

Переходя к уровню безработицы в мае, мы получаем ответ Бокиса, что это были около 10-11%. Через несколько секунд он исправляется и уточняет, что это все-таки меньше, около 7% (корректный ответ 6,4%).

Комментируя, растет ли объем экспорта в Латвии, депутат дает ответ, что точно растет, по крайней мере в отдельных отраслях. (По факту - да, экспорт за четыре месяца этого года по сравнению с этим периодом в прошлом вырос на 9%).

О своих достижениях политик говорит с энтузиазмом, но без конкретики.

Мы узнали, что Бокису посчастливилось работать в тех комиссиях, в которых ему нравится, например.

Политика очень интересовала лесная отрасль, ведь он лесник по образованию, что охотно акцентирует. Также Бокис напомнил, что он крайне опытен в этих делах, ведь недаром он 12 лет был мэром Валмиеры. Подробнее в видео TVNET.