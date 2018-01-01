СЗК в июне получил почти 2/3 пожертвованных партиям денег

В июне самые щедрые пожертвования получил Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) - 98 599 евро (62,7% всех полученных партиями в июне пожертвований), свидетельствует обзор финансирования партий, опубликованный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Самое крупное пожертвование СЗК в июне получил от Яниса Крауклиса - 20 000 евро. Ирина Мачук пожертвовала партии 7500 евро, министр здравоохранения Анда Чакша (СЗК) и предприниматели Арманд Либиетис и Валтер Бергс - по 5000 евро, министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК) - 3000 евро, председатель Крестьянского союза Латвии Аугуст Бригманис - 1000 евро.

Второе место по сумме полученных в июне пожертвований занимает партия «KPV LV» с 10 330 евро. У «KPV LV» в июне было также самое большое число жертвователей - 271 (54,2% общего их числа).

На третьем месте - партия «Единство», которой в июне было пожертвовано 9401 евро.

На четвертом месте по сумме пожертвований - «Согласие» с 6640 евро, на пятом - «Честь служить Риге» с 6000 евро, на шестом - «Для развития Латвии» с 5000 евро, на седьмом - «Движение «За!«» с 4800 евро, на восьмом - Новая консервативная партия с 4421 евро, на девятом - национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ с 3550 евро и замыкает первую десятку партия «Прогрессивные» с 2751 евро.

В первой половине 2018 года СЗК получил в виде пожертвований 313 342 евро, «Согласие» - 166 923 евро, «Единство» - 149 285 евро.