Светлое будущее Латвии-2050: подложенная депутатами свинья и по-прежнему разделенное общество

Какой мы хотим видеть страну - прекрасную Латвию будущего? И что нужно сделать уже сегодня, чтобы надежды и представления о достойном будущем сбылись? Возможные сценарии развития страны в академической среде обсуждали интеллектуалы и умнейшие люди из бизнеса. Сказано много!.. Но приблизиться к условному 2050 году мы сможем лишь пережив очередные выборы в Сейм: а пройдут они при рекордно низком уровне доверия власти.

Парламентарии наши ушли на последние каникулы. Понятно, что многие из действующих депутатов планируют вновь претендовать на свои кресла, должности и право решать, как развиваться стране. Но на выборы кандидатам от всех партий предстоит идти в условиях жесткого дефицита доверия. По данным социологических опросов SKDS Сейму сегодня не доверяют 74 процента жителей страны.



Но похоже, что это не особо волнует людей, претендующих на власть. Иначе чем объяснить, что до выборов - меньше трех месяцев, а ни одна из партий пока что не выдвинула сколько-нибудь заметных и обсуждаемых в обществе идей и лозунгов, с которыми пойдет на выборы. И так проголосуют?..

Похоже на то, что предстоящие в октябре выборы как полено лежат на пути к отдаленному светлому будущему - к тому будущему, о котором так много говорили спикеры организованного Латвийским университетом цикла дискуссий «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития».

Ведь сомнения в продуктивности законодательных инициатив и в сегодняшнем качестве госуправления звучали не раз. И часто говорили о них, как о тормозящем развитие страны факторе.



Кстати, уже нацелившись на выборы, депутаты наши превзошли все ожидания. Сидишь себе в аудиториях ЛУ, слушаешь умнейших людей страны, приводящих весомые аргументы о важности для Латвии качественного образования, инвестиций в науку и наукоемкие производства. Понимаешь: да, экспорт образования может реально может стать одной из статей дохода и фактором влияния. За ним - будущее!





Слушаешь, проникаешься важностью темы. А потом вдруг оказывается, что в Сейме тем самым временем тихой сапой и без публичного обсуждения готовилось решение этот самый экспорт образования зарубить.

Как иначе назвать запрет на преподавание частным вузам учить студентов на русском языке? Однако, свинью господа депутаты латвийским амбициям подложили.



Целый день посвятили на Всемирном конгрессе латышских ученых в июне синтезу идей, высказанных ранее в академических дискуссиях о будущем Латвии. К дискуссиям, кстати, не были допущены действующие политики, заинтересованные в саморекламе в связи с предстоящими выборами.

Но не увязнут в небескорыстных решениях депутатов самые прогрессивные технологий умного цифрового государства? Похоже, следующий Сейм будет избран пенсионерами непримиримых взглядов, привычно голосующими по национальному признаку. Теми, кому привычнее и удобнее жить в разделенном обществе.

Хорошо бы еще центризбиркому запретить дурачить избирателей, используя в названии «старой» партии волшебное прилагательное «новая»...

Вслед за Всемирном конгрессе латышских ученых о будущем - в контексте доверия вообще и доверия, в частности, власти - много говорили на фестивале общения Lampa. Впервые здесь была организована даже «Политическая арена». Кстати, среди участников дискуссий русский TVNET узнал многих спикеров, выступавших аргументированно и ярко на разных этапах дискуссий «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития».



В Цесисе в дни фестиваля были замечены Гирт Ругайнис, Андрей Эрглис, Вячеслав Домбровский, Ивар Иябс и многие еще авторитеты и лидеры мнений.

FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Ассоциированный профессор ЛУ Дауни Ауэрс, выступая на подиуме «Политической арене», признался, что впервые держит речь в такой необычной аудитории и чувствует себя просто-таки эстрадной звездой!.. А в своем выступлении привел просто-таки шокирующие цифры: уровень вовлеченности в партийные ряды в Латвии фантастически низкий и только 1,2 процента людей, имеющих право голоса состоят у нас в политических партиях.

Дискуссия на "Политической арене" FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Похоже, политика не считается в стране достойным и честным делом. Большой вклад внесли в такое отношение к власти канувшие в лету партии 90-х и нулевых годов. С юмором, переходящим в сарказм вспомнили рекламные кампании прошлых лет на самом популярном у зрителя мероприятии фестиваля Lampa сцене - Cepiens («Прожарка») на сей раз был посвящен не конкретным политикам, а самим латвийским выборам и смешным воспоминаниям о несбыточных обещаниях фантазеров - политиков.

Светлое будущее, разумеется наступит, но потом, позже. Сейчас надо только ближайшие выборы пережить...