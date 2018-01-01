1 из 100: депутат Ояр Эрик Калниньш, выступающий за усиление связей между ЕС и Северной Америкой

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня Ояр Эрик Калниньш от партии «Единство».

Философ с иностранным дипломом, один из корифеев «Единства» Ояр Эрик Калниньш всегда выступает за максимальную интеграцию Латвии в ЕС и НАТО, а также за их активное сотрудничество между собой.

Что удивляет, Калниньш - один из немногих депутатов, не запросивших за этот созыв в качестве компенсации ни единого цента.

Подробнее в инфографике TVNET.

Без запинки политик рассказывает видео команде TVNET, в чем разница между директивой и регулой ЕС: первая носит рекомендательный характер, в то время как вторая обязательна к исполнению.

Также Калниньш корректно предположил, что самая большая удельная часть латышей среди населения Латвии проживает в Видземе (если быть точными, 87,2% населения Видземе - латыши).

Единственное, в чем Калниньш не разбирается - это в зарплатах населения.

Он признается, что отвечает за внешнюю политику и во внутренних делах не силен. Для справки, брутто зарплата за работу на полную ставку в первом квартале этого года составляла 961 евро.

По словам депутата, 90% своего рабочего времени он уделяет внешней политике.

Ояр Эрик Калниньш называет эту работу «политической дипломатией», поясняя, что он руководит делегацией Латвии в парламентской ассамблее НАТО, а, став там руководителем политических комиссий, теперь он может не только консультироваться, но и способствовать интересам Латвии по вопросам защиты и безопасности. Подробнее в видео интервью TVNET.