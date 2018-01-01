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Вейонис отправился с визитом в Германию

Русский TVNET
Раймонд Вейонис | Фото: Edijs Pālens / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня и завтра будет находиться с рабочим визитом в Германии, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

Во время визита 14 июля в Мюнстере Вейонис примет участие в церемонии вручения международной награды - Вестфальской премии мира. В этом году этой престижной награды удостоены три страны Балтии за значительный вклад в мирное и демократическое развитие региона.

В торжественной церемонии примут участие также президенты Эстонии и Литвы Керсти Кальюлайд и Даля Грибаускайте и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

У президента Латвии запланированы также встречи с премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Армином Лашетом и представителями латышской диаспоры в Германии.

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