Депутат Сейма Аскольд Клявиньш признан подозреваемым по уголовному делу

По уголовному делу о злоупотреблении служебным положением в отношении депутата Сейма Аскольда Клявиньша (СЗК) применен статус подозреваемого, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), не назвав имени подозреваемого.

В KNAB, правда, не прокомментировали, начат ли уголовный процесс о выплаченных депутату компенсациях транспортных расходов, и какой ущерб в результате причинен бюджету Сейма.

Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.

Между тем газета Neatkarīgā Rīta Avīze на этой неделе сообщила, что KNAB начало проверку обоснованности компенсаций, полученных не только Клявиньшем, но и многими другими депутатами Сейма.

Как сообщалось, 21 июня Сейм дал согласие на обыск у депутата Клявиньша (СЗК). Решение Сейма предусматривает согласие на обыск по месту жительства депутата, в автомашине, на осмотр изъятого имущества, изъятие и досмотр автомашины.

Клявиньш выразил удивление по поводу этой ситуации.

Уже какое-то время ходят слухи в связи с тем, что он поменял свое задекларированное место жительства на Лиепаю, что якобы позволило ему в пять-шесть раз увеличить полученную компенсацию транспортных расходов,

отметил он, пояснив, что в Лиепае у него есть дом, где он и живет.

Клявиньш стал депутатом Сейма в середине июня 2016 года. С июля до октября 2016 года он получал компенсацию на транспорт в размере 115 евро в месяц, свидетельствует информация на сайте Сейма.

После передекларирования места жительства в Лиепае компенсация расходов на транспорт Клявиньшу увеличилась - с ноября 2016 года до декабря 2017 года она составляла от 560 до 736 евро в месяц.

По данным Firmas.lv, Клявиньш является единоличным владельцем компании по торговле товарами для туризма ООО Gandrs.

Он является также членом правления Латвийской Зеленой партии.