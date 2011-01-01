«Прогрессивные» лидерами своих списков выдвинули женщин

Партия «Прогрессивные» лидерами своих списков кандидатов в депутаты на выборах Сейма во всех избирательных округах выдвинула женщин, сообщили на пресс-конференции ее представители.

При составлении списков партия придерживалась принципа паритета полов, так как активно выступает за содействие участию женщин в политике.

Лидером списка в Рижском избирательном округе будет кандидат партии на должность министра образования и науки Антонина Ненашева, вторым номером - кандидат на пост премьер-министра и министра здравоохранения Роберт Путнис.

В Видземском избирательном округе список возглавит юрист и общественный деятель Инга Лиепа-Мейре, под вторым номером в списке стоит кандидат в министры экономики Эрвин Лабановский.

В Латгале под первым номером на выборах стартует кинокритик Агнесе Логина, под вторым - предприниматель Дмитрий Федоров.

В Курземском избирательном округе лидером списка «Прогрессивных» будет юрист, кандидат на пост министра внутренних дел и министра юстиции Даце Каваса, вторым номером - предприниматель, кандидат в министры сообщения Ансис Добелис.

В Земгале под первым номером будет баллотироваться профессор Латвийского университета Лига Раснача, под вторым - режиссер Гирт Шолис.

Партия «Прогрессивные» была учреждена 25 февраля 2017 года на базе одноименной общественной организации, действовавшей с 2011 года.