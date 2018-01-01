Кандидатом в премьеры «Для развития/За!» на выборах будет Артис Пабрикс

Кандидатом в премьер-министры объединения «Для развития/За!» на парламентских выборах будет депутат Европарламента Артис Пабрикс, сообщил сегодня на пресс-конференции сопредседатель объединения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что решение о выдвижении Пабрикса на премьерский пост было единогласным. От своего кандидата «Для развития/За!» ожидает отстаивания программы и идей объединения и активного участия в предвыборных дебатах.

Пабрикс со своей стороны отметил, что «Для развития/За!» - новая политическая сила, в которой больше всего новых, умных, знающих и способных людей. «Мы выступаем за либеральные и демократические ценности», - подчеркнул он.

По его словам, «Для развития/За!» выступает за такие основополагающие ценности, как справедливость и свобода. Также приоритетами объединения являются здравоохранение и образование.

На вопрос о том, с кем «Для развития/За!» не будет сотрудничать после выборов, Пабрикс ответил, что «мы, само собой разумеется, не пойдем в коалицию с «Согласием» и Русским союзом Латвии».

«Я не верю этим партиям, и мне не нравится коррупция в Рижской думе», - сказал кандидат.

За свою политическую карьеру Пабрикс сменил несколько партий. Он был членом Народной партии, «Общества за другую политику» и «Единства», из которого вышел в июне 2018 года и присоединился к «Для развития/За!».

В свое время «Единство» выдвигало Пабрикса на пост премьер-министра, но его кандидатура была отклонена тогдашним президентом Андрисом Берзиньшем.