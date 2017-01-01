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«Би-2» на Луцавсале накануне выборов: политическая агитация не доказана

LETA
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Концерт "Би-2" на Луцавсале в 2017 году | Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в середине мая прекратило делопроизводство о возможном использовании административных ресурсов в предвыборной агитации при проведении незадолго до муниципальных выборов бесплатного концерта группы «Би-2» на Луцавсале.

Согласно закону о предвыборной агитации, таковой считается любое публичное действие с целью прямо или косвенно популяризировать партию или кандидата в депутаты, призывающее за них голосовать либо голосовать против какой-то партии, пояснили агентству ЛЕТА в KNAB.

В ходе проверки не были получены доказательства того, что во время организации или проведения концерта имела место предвыборная агитация.

Как сообщалось, KNAB, проверяя предвыборные расходы партий, усмотрело в организации этого концерта использование административных ресурсов и начало делопроизводство об административном нарушении в отношении должностных лиц, принимавших решение о возможном использовании административных ресурсов в целях предвыборной агитации.

Состоявшийся 27 мая 2017 года концерт «Би-2» на Луцавсале посетили около 35 тыс. человек.

Концерт организовало Рижское бюро по развитию туризма. Вход на концерт для зрителей был бесплатным, а организаторам концерт обошелся в 203,538 тыс. евро.

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