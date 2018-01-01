1 из 100: депутат - темная лошадка Рихард Мелгайлис, который снова хочет в Сейм

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Рихард Мелгайлис от партии «Латвийское объединение регионов» (ЛОР).

Экономист - организатор сельского хозяйства, владелец крестьянского хозяйства Griezes и депутат Сейма в одном лице Рихард Мелгайлис вряд ли знаком многим.

В Сейме он работает неполных два года,

за это время громкими заявлениями не отличился и в целом на трибуне главного законодательного органа страны он не частый гость.

Но присмотреться к нему стоит, хотя бы потому что он вновь планирует стартовать на выборах в Сейм следующего созыва.

Подробнее о потенциальном народном избраннике в инфографике TVNET.

Герой нового видео выпуска TVNET не знает, сколько стоит поездка в Риге на общественном транспорте. Он по Риге передвигается пешком. Видимо, на любые расстояния.

Об уменьшении сотрудников госаппарата Мелгайлис знает, что цель - это минус 3000 человек каждый год.

С предложениями в Сейме у депутата как-то не заладилось - предложения, им разработанные или подписанные, были отклонены.

Например, он обеспокоен, что педагогам в школе платит государство, а в детских садах - самоуправления, а это не всегда справедливо, особенно при пересмотре зарплат, но коллеги по Сейму его не поддержали.

Также депутат хотел бы изменить закон о выборах - так, чтобы в Риге можно было проголосовать, например, за Земгале или Латгале. Но и это предложение было отклонено.

Напоследок Мелгайлис отметил, что хотел бы истребить опцию «воздержаться» при голосовании на пленарных заседаниях.

То есть депутат при голосовании за законопроект, должен четко отвечать, он «ЗА» или «ПРОТИВ» и никак «НЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ».

Здравое зерно в этом есть, но пока попытки Мелгайлиса были тщетны. Подробнее в видео TVNET.