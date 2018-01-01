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СЗК не подпишет меморандум об отказе от сотрудничества с «проклемлевскими партиями»

LETA
Аугуст Бригманис | Фото: Evija Trifanova / LETA

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) не подпишет предложенный «Новым Единством» меморандум об отказе от сотрудничества с «проклемлевскими партиями», так как видит в этом предложении популизм, заявил в интервью «Латвияс Авизе» лидер СЗК Аугуст Бригманис.

По его словам, СЗК хочет формировать правительство после выборов с национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, что исключает любые спекуляции о сотрудничестве с «Согласием» в правительстве.

«Да, в отдельных самоуправлениях СЗК имеет коалицию с «Согласием», в парламентских голосованиях иногда позиция совпадает, но коалиции не будет. Я больше вижу это как популистсткий шаг со стороны «Единства», на фоне того, что еще не понятно, пройдет ли оно вообще в следующий Сейм», - сказал Бригманис.

Меморандум ранее отказалось подписать Латвийское объединение регионов.

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