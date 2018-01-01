Бригманис не обещает убедительной поддержки переизбранию Вейониса

Несмотря на то, что президент Латвии Раймонд Вейонис еще не объявил, решил ли он баллотироваться на второй срок должностных полномочий, Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) уже заявил, что, скорее всего, поддержит его кандидатуру, хотя лидер СЗК Аугуст Бригманис не обещает убедительной поддержки переизбрания Вейониса.

В интервью газете «Латвияс авизе» Бригманис пояснил, что сначала надо получить ясность о том, согласен ли сам Вейонис выставлять свою кандидатуру на второй срок президентских полномочий. Бригманис считает, что последние события свидетельствуют о том, что шансы у Вейониса не самые хорошие.

«Отношение Вейониса к государству, народу, обществу, понимание о народном хозяйстве, направлении внешней политики, сотрудничество с Сеймом и правительством - тут, по-моему, все хорошо. Можно говорить о нюансах - насколько удачно он может отвечать на шутки Трампа, не растеряться в неординарных ситуациях, но в целом президент справляется хорошо. Однако общество смотрит на президента, как на символ, источник вдохновения, пламенного оратора. Тут, честно говоря, у Вейониса получается не очень», - сказал Бригманис.

Виной тому может быть характер, возможно, повлияли серьезные проблемы со здоровьем, допускает он.