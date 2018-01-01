Премьер: пламенный оратор и источник вдохновения из Вейониса не очень

Нет оснований для упреков президенту Латвии Раймонду Вейонису за выполнение его функций и решение внутриполитических вопросов, заявил журналистам после заседания коалиционных партий премьер-министр Марис Кучинскис, комментируя заявление руководителя фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуста Бригманиса о поддержке переизбрания Вейониса на второй срок.

Кучинскис согласился с Бригманисом в том, что народ, возможно, ждет от президента ораторских качеств, но по выполнению функций и решению внутриполитических вопросов к Вейонису не может быть претензий.

Как сообщалось, в интервью газете «Латвияс авизе» Бригманис пояснил, что сначала надо получить ясность о том, согласен ли сам Вейонис выставлять свою кандидатуру на второй срок президентских полномочий. Бригманис считает, что последние события свидетельствуют о том, что шансы у Вейониса не самые хорошие.

«Отношение Вейониса к государству, народу, обществу, понимание о народном хозяйстве, направлении внешней политики, сотрудничество с Сеймом и правительством - тут, по-моему, все хорошо. Можно говорить о нюансах - насколько удачно он может отвечать на шутки Трампа, не растеряться в неординарных ситуациях, но в целом президент справляется хорошо. Однако общество смотрит на президента, как на символ, источник вдохновения, пламенного оратора. Тут, честно говоря, у Вейониса получается не очень», - сказал Бригманис.

В воскресенье, 8 июля, на заключительном концерте XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI праздника танца по традиции с речью выступил Президент Латвии Раймонд Вейонис. Это не первый раз, когда по стране тут же началась волна обсуждений о неумелых ораторских способностях лидера страны - кто-то призвал Вейониса покинуть должность, кто-то встал на защиту и подчеркнул, что все мы люди. Предлагаем полярные мнения, собранные на просторах социальных сетей.

Как уже сообщал Русский TVNET, 8 июля, на заключительном концерте XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI праздника танца по традиции с речью выступил Президент Латвии Раймонд Вейонис. Это не первый раз, когда по стране тут же началась волна обсуждений о неумелых ораторских способностях лидера страны - кто-то призвал Вейониса покинуть должность, кто-то встал на защиту и подчеркнул, что все мы люди.

Если совсем коротко, веселый видео-монтаж о сути предложил Оскар Цирсис. Внимание - смотреть со звуком!

Как подчеркивает это видео, президент вел себя неловко, путал слова, запинался. В середине речи он признался, что очень нервничает. И эта фраза разделила народ, на тех, кто понимает его чувства, и тех, кто считает это позором нации.