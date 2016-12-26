ТОП-12: Спортсмены года. От Юрмалы до Рио и Нью-Йорка...

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2016 год походит к концу, и пришло время вспомнить о произошедшем в местном спортивном мире. Год выдался богатым на события. Были отпразднованы большие победы, засияли новые звезды, пережиты горькие неудачи. Но в этот раз вспомним о самых позитивных моментах!