ТОП-12: Спортсмены года. От Юрмалы до Рио и Нью-Йорка...

2016 год походит к концу, и пришло время вспомнить о произошедшем в местном спортивном мире. Год выдался богатым на события. Были отпразднованы большие победы, засияли новые звезды, пережиты горькие неудачи. Но в этот раз вспомним о самых позитивных моментах!
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