Кличко проведал 110-летнюю поклонницу

Жительнице Гамбурга Лидие Смуде уже 110 лет и она является большой поклонницей бокса в целом и Владимира Кличко в частности.
Не удивительно, что любимчиком этой гамбургской фрау стал именно украинец – братья Кличко начинали свою профессиональную карьеру именно в Гамбурге, и именно в этом северном городе Германии достигли мировой известности.
«Встретиться друг с другом было нашим обоюдным рождественским желанием. Моя самая старая фанатка, 110-летняя госпожа Смуда», – написал Кличко в своем Instagram.Еще по этой теме