Кличко проведал 110-летнюю поклонницу

Жительнице Гамбурга Лидие Смуде уже 110 лет и она является большой поклонницей бокса в целом и Владимира Кличко в частности.

Не удивительно, что любимчиком этой гамбургской фрау стал именно украинец – братья Кличко начинали свою профессиональную карьеру именно в Гамбурге, и именно в этом северном городе Германии достигли мировой известности.

«Встретиться друг с другом было нашим обоюдным рождественским желанием. Моя самая старая фанатка, 110-летняя госпожа Смуда», – написал Кличко в своем Instagram.

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Instagram

Meeting each other was our Christmas wish. My oldest fan, 110 years old Mrs. Smuda, confirmed "Success is learnable!" #greattalksever A photo posted by Wladimir Klitschko (@klitschko_official) on Dec 22, 2016 at 11:05am PST