Неймар «унизил» соперника, несмотря на его мольбы не делать этого

Забавный эпизод случился в товарищеском поединке, в котором встречались друзья Неймара и друзья Робиньо.

Еще по этой теме Прокуратура Испании требует посадить футболиста Неймара в тюрьму 23 ноября 2016 г.

Вингер Барселоны вышел на поле не с первых минут, однако именно с его участием случился наиболее веселый момент в матче.

Приняв мяч на своем любимом левом фланге, Неймар столкнулся лицом к лицу с игроком соперника Фредом, который решил немного подшутить. Оппонент звездного вингера опустился на колени и стал умолять игрока сине-гранатовых не обыгрывать его. Мольбы Фреда на Неймара не подействовали – красивым финтом он убрал соперника и продолжил свой путь к чужим воротам.

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К сожалению, зрелищный дриблинг игрока Барсы не завершился голом. Тем не менее, его команда одержала итоговую победу 13-9.