МОК заподозрил 28 россиян в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

В релизе уточняется, что атлеты подозреваются в манипуляциях со своими допинг-пробами. Имена спортсменов не называются.

«Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов его отчета путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх — 2014 в Сочи и Играх в Лондоне-2012, а также зимней Олимпиады — 2010 в Ванкувере», — заявил глава МОК Томас Бах.

Еще по этой теме

Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была представлена 9 декабря. В немсообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб с помощью добавления в них соли и кофе.