Защитник сборной России перешел в «Спартак»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vitaly Timkiv/TASS/Scanpix

Защитник пермского «Амкара» и сборной России Георгий Джикия перешел в московский «Спартак». Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщается на сайте пермского клуба.

Футболист подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года.

«Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению — переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен», — заявил Джикия.

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По информации «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составила около 150 миллионов рублей (2,3 миллиона евро).

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Джикия перешел в «Амкар» летом 2015 года из «Химика» (Нижегородская область). В сезоне 2016/2017 23-летний защитник провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также в ноябре он впервые в карьере был вызван в состав сборной России на товарищеские матчи с командами Катара (1:2) и Румынии (1:0), однако на поле не вышел.

После 17-го тура «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Команда набрала 40 очков. «Амкар» с 27 баллами расположился на шестой строчке.


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