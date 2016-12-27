Канадские СМИ назвали лучших игроков молодежной сборной России по хоккею

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Нападающий Денис Гурьянов, защитник Михаил Сергачев и вратарь Илья Самсонов — лучшие игроки молодежной сборной России по хоккею на стартующем молодежном чемпионате мира. Такое мнение высказал обозреватель канадского издания Sportsnet Гэйр Джойс.

«Сергачев с его мощными габаритами, выбранный «Монреалем» (клубом НХЛ — прим. «Ленты.ру») в первом драфте под девятым номером, будет смотреться мужиком на фоне мальчиков в защитных порядках россиян», — рассказал Джойс. Также он отметил игру Самсонова, который был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталс» на драфте НХЛ.

«В прошлом сезоне в Магнитогорске его показатель отраженных бросков составил 0,925. Если будет в хорошей форме, то способен стать топ-вратарем турнира», — заявил эксперт.

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