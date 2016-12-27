Симона Байлз - лучшая спортсменка года

Симона Байлз
 

Симона Байлз. Фото: AP/LETA

Авторитетное издание Associated Press назвало американскую гимнастку Симону Байлз лучшей спортсменкой 2016 года.

Данной награды 19-летняя спортивная гимнастка удостоилась за счет феноменального выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые стали для нее первыми в жизни. На счету Байлз невероятные четыре золотых медали, к которым она добавила еще и бронзовую.

По итогам голосования, у Симоны – 31 голос из 59 возможных. Второе место на счету еще одной четырехкратной чемпионки Игр в Рио – пловчиху Кэти Ледеки (20 голосов). Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс и баскетболиста Брианна Стюарт поделили третье место с четырьмя голосами.


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