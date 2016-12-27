Алина Кабаева: Это полный беспредел!

 

Фото: COVI/Scanpix

Алина Кабаева в большом интервью подвела итоги года. Бывшая спортсменка высказалась о недопуске на Олимпиаду Елены Исинбаевой и рассказала о любви к Новому году.

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2016 год запомнился Алине Кабаевой, прежде всего, спортивными достижениями. В частности, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и результатами Чемпионата мира по шахматам. Алина поделилась своим возмущением по поводу того, что легкоатлетку Елену Исинбаеву не допустили до Игр. А ведь она хотела своим выступлением завершить спортивную карьеру.

«То, что ей не дали выступить на Олимпиаде, – это не просто несправедливость, это полный беспредел! Запрещать чистым с точки зрения допинга спортсменам выступать на соревнованиях только потому, что в составе сборной есть те, кто был уличен в приеме запрещенных препаратов, – это, знаете, за пределами добра, зла и здравого смысла. Это самое настоящее варварство», – заявила Кабаева.

По мнению Алины, вводить коллективную ответственность там, где каждый спортсмен – это отдельное явление, «просто чудовищно».

Зашла речь и о наступающем Новом годе. Кабаева призналась, что любит этот праздник, а также Рождество и Старый Новый год, – в общем, Алина в восторге от всех новогодних праздников. «Они всегда связаны с надеждой на то, что следующий год будет лучше, счастливее и радостнее. Что произойдут какие-то хорошие события! Что планы, отложенные или неуспевшие осуществиться, обязательно будут реализованы в новом году», – выразила надежду Кабаева.

По словам бывшей спортсменки, Новый год – единственный праздник, который объединяет мир. «От этого праздника всегда исходит какая-то невероятно добрая энергия – все друг друга поздравляют, делают сюрпризы, дарят подарки. Новый год дарит нам шанс изменить свою жизнь, сделать ее глубже, интереснее и радостнее для окружающих нас людей. И в новогоднюю ночь мы все верим, что у нас это получится!» – цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

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