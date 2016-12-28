Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Уиггинс завершил карьеру

Брэдли Уиггинс
 

Брэдли Уиггинс. Фото: REUTERS/Scanpix

Пятикратный олимпийский чемпион в велосипедном спорте Брэдли Уиггинс объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Facebook.

«Я счастливчик, потому что жил своей мечтой и воплотил в реальность свое детское стремление, проведя карьеру в спорте, в который я влюбился в 12-летнем возрасте. Я встретил своих идолов и соревновался с лучшими из лучших в течение 20 лет. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами и я благодарен им за поддержку», — отметил Уиггинс.

15 сентября хакерская группировка Fancy Bear опубликовала список спортсменов-участников Олимпийских игр 2016 года, в допинг-пробах которых были обнаружены запрещенные вещества. В этот список вошел Уиггинс. Позднее Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) сообщило, что велосипедист был в числе 53 британских спортсменов, имевших терапевтическое разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Уиггинс пять раз становился олимпийским чемпионом, а также восемь раз побеждал на мировом первенстве.

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