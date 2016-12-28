Месси, которого вы не видели: космический футбол от юного Лео

 

Фото: Скриншот видео

Напомним, Лео Месси переехал в Басрелону из Аргентины в 11-летнем возрасте, а уже в 13 лет попал в молодежную команду Барсы. До дебюта юного гения за первую команду оставалось четыре года.

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Вряд ли, кто-либо мог предположить, что этот паренек выиграет в будущем пять Золотых мячей, но то, что этот подросток обречен стать игроком топ-класса можно было понять по одной лишь нарезке его игр на детском уровне.

Видео:

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