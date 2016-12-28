Названы имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток

Яна Романова
 

Яна Романова. Фото: TASS/Scanpix

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Еще по этой теме

По информации издания, призеры Олимпийских игр 2014 года в Сочи входят в список из 31 биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Тогда же стало известно, что два российских биатлониста-участника ОИ-2014 отстранены от соревнований, но их имена тогда остались неизвестны.

Еще по этой теме
Бьорндален сделал неожиданное заявление относительно российских биатлонистов

Бьорндален сделал неожиданное заявление относительно российских биатлонистов

У России могут отнять чемпионат мира по биатлону

У России могут отнять чемпионат мира по биатлону

WADA заподозрило три десятка российских биатлонистов в применении допинга

WADA заподозрило три десятка российских биатлонистов в применении допинга

Кроме того, СБР отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 93000 EUR

reklama.vesti.lv

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске Showbiz

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Осторожно! Смотри, на что способны челюсти пираньи Hi-Tech

Осторожно! Смотри, на что способны челюсти пираньи

На Божену Рынску совершено нападение Showbiz

На Божену Рынску совершено нападение

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку Showbiz

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

В сети рассказали о поводах удалиться из Facebook Hi-Tech

В сети рассказали о поводах удалиться из Facebook

Биатлон

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 