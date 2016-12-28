Иванович объявила о завершении карьеры

29-летняя Ана Иванович объявила об уходе из тенниса. Об этом спортсменка заявила на своей странички в Facebook, опубликовав соответствующее видео. В нем Иванович сказала следующее.

«Я решила завершить профессиональную карьеру в теннис. Это было сложное решение, но мне есть, что праздновать. Я пришла в теннис когда мне было 5 лет, мои родители поддерживали меня на протяжении всего этого пути, даже когда я выиграла Ролан Гаррос (2008). Я достигла того, о чем даже не могла мечтать. Я завоевала 15 титулов WTA, 5 раз выступала в финале Кубка Федерации. Я думаю, что это очень неплохо для простой девушки из Сербии.

Любой спорт требует отменной физической формы, меня преследовали травмы, а я хочу выступать на 100% возможностей. Жаль, но я больше не могу этого делать, потому буду двигаться дальше. Я стану послом спорта, хочу попробовать себя в области красоты и моды. К тому же ,у меня появится больше времени для работы в UNICEF», – завершила Иванович.

Видео:

Добавим, что самый успешный год в карьере Иванович был 2008-й. Тогда она не только выиграла Ролан Гаррос, но и стала финалисткой другого турнира серии Большого Шлема – Australian Open.