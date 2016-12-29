Попавший в камеру для поцелуев хоккейный фанат чмокнул стакан пива

 

Фото: Скриншот видео

Болельщик сборной Словакии, попавший в объектив Kiss Cam во время матча молодежного чемпионата мира по хоккею, вместо своей спутницы поцеловал стакан пива, после чего залпом выпил его. Видео эпизода размещено в Twitter пользователя Brady Trettenero.

Это произошло по ходу встречи группового этапа между Словакией и США. Как пишет «Советский спорт», игра завершилась со счетом 5:2 в пользу американцев.

Kiss Cam — популярное развлечение, встречающееся на спортивных соревнованиях по всему миру. В паузах игры оператор находит на трибунах пары, после чего их изображение выводится на табло. Затем влюбленные должны поцеловаться.

Реклама


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 343000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Tīraine, 290 EUR

reklama.vesti.lv

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске Showbiz

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Осторожно! Смотри, на что способны челюсти пираньи Hi-Tech

Осторожно! Смотри, на что способны челюсти пираньи

Обычное зрелище в австралийском туалете Hi-Tech

Обычное зрелище в австралийском туалете

Instagram «горячих» израильских девушек-военных стал хитом Wo&Men

Instagram «горячих» израильских девушек-военных стал хитом

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку Showbiz

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Хоккей

Курьезы

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 