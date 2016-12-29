Насри обвиняют в употреблении допинга

На днях в социальных сетях вокруг Самира разгорелся грандиозный скандал. После того, как его аккаунт в Twitter был предположительно взломан, достоянием общественности стала информация о том, что француз проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе.

Данная клиника специализируется на витаминной терапии, а такой вид лечения часто используется спортсменами для того, чтобы скрыть факт употребления допинга.

Как сообщает El Pais, Испанское антидопинговое агентство проведет расследование с целью выяснить, не принимал ли Насри запрещенные препараты.

29-летинй хавбек принадлежит Манчестер Сити и выступает за Севилью на правах аренды.

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В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых отметился тремя забитыми мячами.