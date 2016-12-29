Футболистов будут штрафовать за колдовство

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Руандийская федерация футбола (FERWAFA) ввела штрафы для игроков и команд, которые будут использовать колдовство во время футбольных матчей.

Как сообщает The Mirror, любого игрока, который будет колдовать во время игры, оштрафуют на 100 тысяч руандийских франков (примерно 100 фунтов стерлингов). Если будет доказано, что в ритуале принимал участие клуб, штраф составит 2,9 миллиона франков.

Такое решение было принято после инцидента, произошедшего в матче местной премьер-лиги между «Мукура Виктори» и «Район Спортс». Во время игры нападающий «Района» Мусса Камара подбежал к воротам соперника и выполнил колдовской ритуал, после чего на него набросились игроки «Мукуры».

В итоге колдун отделался желтой карточкой, а спустя несколько минут его партнер по команде забил мяч, сравняв счет в матче.

«В уставе FERWAFA нет ни одного закона, предусматривающего наказание за использование колдовства, так как нигде в мире не было доказано, что это может влиять на исход игры. Тем не менее в связи с проявлениями насилия между игроками из-за утверждений, что какая-либо из команд использует колдовство, мы решили принять соответствующие законы», - цитирует «Р-Спорт» вице-президента федерации Ведасте Кайиранга.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Olaine, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку Showbiz

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

На Божену Рынску совершено нападение Showbiz

На Божену Рынску совершено нападение

Instagram «горячих» израильских девушек-военных стал хитом Wo&Men

Instagram «горячих» израильских девушек-военных стал хитом

Известная российская певица больна раком Showbiz

Известная российская певица больна раком

Сергей Безруков признал всех своих детей Wo&Men

Сергей Безруков признал всех своих детей

Футбол

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 