Атлета насмерть придавило 143-килограммовой штангой

22-летний американец Кайл Томсон погиб в результате падения 142-килограммовой штанги ему на шею. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Associated Press.

Несчастный случай произошел в одном из тренажерных залов города Анкени, штат Айова. Томсон готовился выполнить жим лежа, когда штанга выскользнула у него из рук и упала ему на шею.

Он был госпитализирован в больницу города Де-Мойн, находящегося в 16 километрах от Анкени. Врачи констатировали его смерть.

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Сообщается, что Томсона страховали несколько человек. По словам представителя университета штата Айова Аннет Хэкер, погибший являлся студентом данного учебного заведения.