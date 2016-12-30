Овечкин был вынужден перелезть через забор, чтобы не опоздать на матч НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин был вынужден перелезть через забор собственного дома, чтобы не опоздать на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:2 ПБ). Об этом хоккеист сообщил в своем инстаграме.

Это произошло из-за отключения электроэнергии в доме игрока: автоматические ворота не работали, и ему пришлось с помощью стремянки перелезать через ограждение.

«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик», — прокомментировал ситуацию спортсмен.

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Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 😂😂😂 A video posted by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Dec 29, 2016 at 1:02pm PST