Овечкин был вынужден перелезть через забор, чтобы не опоздать на матч НХЛ

Овечкин Александр
 

Овечкин Александр. Фото: AP/Scanpix

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин был вынужден перелезть через забор собственного дома, чтобы не опоздать на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:2 ПБ). Об этом хоккеист сообщил в своем инстаграме.

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Это произошло из-за отключения электроэнергии в доме игрока: автоматические ворота не работали, и ему пришлось с помощью стремянки перелезать через ограждение.

«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик», — прокомментировал ситуацию спортсмен.

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